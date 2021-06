Spacciatrice 60enne finisce nella rete dei carabinieri

Nuovo arresto per una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: i carabinieri di Rimini hanno ammanettato una spacciatrice 61enne che continua a operare nel "mercato della droga", nonostante sia in un età in cui normalmente si pensa alla pensione. Ad incastrare la donna è stato un cliente che, nella giornata di giovedì, è stato sorpreso con alcuni grammi di hashish. Messo alle strette, non ha potuto far altro che confessare chi era il suo fornitore e i militari dell'Arma sono andati a bussare a casa della 61enne residente nella zona dei Padulli. Una perquisizione dell'appartamento ha permesso di trovare 68 grammi di hashish e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. Mentre il cliente è stato segnalato in Prefettura come assuntore, per la signora sono scattate le manette e dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza è stata processata per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, l'ha condannata a 1 anno e 10 mesi con pena sospesa e una multa di 5mila euro.