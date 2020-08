Con l'eroina nei pressi del lungo fiume: preso dalla Polizia un ragazzo di 17 anni

Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Rimini anche grazie alle moto "Nibbio", che permettono di arrivare in molte vie del centro storico e nei parchi cittadini dove invece le auto faticano ad arrivare. Tanti i controlli anche nel parco Murri. Nell'ambito di questi controlli, sabato mattina gli agenti stavano percorrendo il lungo argine del fiume Marecchia adiacente a via Zavagli quando si sono imbattuti in un ragazzo, che è poi risultato essere un tunisino di 17 anni, che alla vista degli agenti ha tentato la fuga a bordo di una bici.

Preso dagli agenti dopo circa 500 metri, il giovane si è dimostrato subito poco collaborativo. E' stato accompagnato da un'auto della Polizia in questura. Addosso gli sono stati trovati 15 grammi di eroina, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Inoltre non ha saputo dire da dove provenisse la bicicletta.Poco dopo, sempre in Questura, gli è squillato il cellulare: era un "cliente", un riminese di 30 anni, che inconsapevole della presenza del giovane dalla Polizia ha chiesto un appuntamento proprio nella zona in cui il tunisino era stato fermato. All'appuntamento si sono presentato i poliziotti: il 30enne ha confermato di essere stato rifornito più volte di eroina dal ragazzo, descritto dall'uomo in maniera minuziosa. Alla fine è stato denunciato per ricettazione (della bicicletta) e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente