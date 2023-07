Spacciava tra la stazione ferroviaria e la fermata del Metromare, pusher in manette

I carabinieri della Sezione Operativa, nella serata di martedì, hanno arrestato un tunisino 24enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'Arma, nel corso di un controllo del territorio, hanno notato il nordafricano che si aggirava con fare sospetto in piazzale Cesare Battisti tra la stazione ferroviaria e la fermata del Metromare. Il giovane è stato quindi avvicinato da un altro ragazzo e, quando i due si sono scambiati un involucro sospetto, i carabinieri sono intervenuti. Mentre l'acquirente è riuscito a scappare dopo aver gettato a terra la dose di droga, lo straniero è stato bloccato e dalla perquisizione sono spuntati 15 grammi di hashish nascosti nelle parti intime e 225 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Arrestato e portato in caserma, il 24enne è stato processato per direttissima mercoledì mattina dove ha patteggiato una pena sospesa di 10 mesi.