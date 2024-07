Spacciavano fuori dalla discoteca durante l'after: arrestati con 150 pasticche di droga

Offrivano un ampio campionario di stupefacenti i due spacciatori che, domenica mattina, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura di Rimini nei pressi di una discoteca dove era in corso un after. I poliziotti hanno controllato il parcheggio del locale e, quando la pattuglia è apparsa, da un veicolo in sosta è volata fuori della polverina bianca poi risultata essere cocaina. Gli agenti hanno quindi fermato i due ragazzi che si trovavano nell'abitacolo, un italiano e un egiziano, che sono stati trovati in possesso di ecstasy, ketamina e cocaina. La perquisizione è stata estesa anche al loro domicilio dove, in tutto, sono state trovate 150 pasticche di stupefacente. Il tutto è valso le manette ai due oltre al sequestro penale del veicolo in quanto utilizzato come deposito della droga. I pusher, al termine degli accertamenti di rito, sono stati trasferiti nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'udienza di convalida.