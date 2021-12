Spaccio a Miramare, le Volanti arrestano pusher in flagranza

Nella serata di giovedì, durante i controlli del territorio, una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato stava transitando lungo viale regina Margherita quando all'altezza di viale Faenza gli agenti hanno notato tre persone sospette intente e confabulare tra loro. Il personale della Questura si è così fermato per controllarli ma, alla vista dei lampeggianti, uno di questi ha tentato di allontanarsi non prima di aver gettato sotto un veicolo un involucro sospetto. La manovra è stata notata dagli agenti che lo hanno bloccato e recuperato il pacchetto risultante contenere 9 dosi di hashish pronte per la vendita. L'uomo, risultato poi essere un tunisino 30enne, è stato perquisito e trovato in possesso di numerose banconote ritenute essere il provento dello spaccio. Il tutto è costato l'arresto al pusher che, dopo una notte in Questura, è stato processato per direttissima venerdì mattina.