Spaccio alla stazione ferroviaria, un pusher nella rete dei carabinieri

E' stato arrestato in flagranza dai carabinieri lo spacciatore tunisino 30enne che, nel pomeriggio di lunedì, è stato sorpreso dai militari dell'Arma nella zona della stazione ferroviaria di Rimini. Il nordafricano era stato notato da una pattuglia, che effettuava un appostamento mirato, mentre confabulava con una seconda persona per poi allungargli un involucro sospetto. Le divise sono così entrate in azione accertando che lo straniero aveva appena ceduto una dose di hashish. L'acquirente è stato segnalato in Prefettura come assuntore mentre la perquisizione del 30enne ha permesso di recuperare 6 grammi dello stesso stupefacente e 20 euro ritenuti il provento delle precedenti cessioni. I tutto è fruttato le manette al nordafricano che, portato in caserma, è stato processato per direttissima martedì mattina.