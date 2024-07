Spaccio davanti ai locali della movida: due giovani pusher in manette, uno era armato di coltello

La loro area di vendita era sul lungomare di Rimini, nei pressi dei locali della movida, ed erano talmente tanto impegnati dai loro traffici da non rendersi contro dell'arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato in sella alle moto. E' andata male ai giovani pusher, che nella notte tra mercoledì e giovedì, sono incappati in un controllo del personale della Questura finalizzato al contrasto della vendita di stupefacenti. Gli agenti, attirati da un capannello di giovani, si sono palesati scatenando il fuggi fuggi generale ma i due spacciatori, che li avevano alle spalle, non si sono resi conto del loro arrivo se non quanto era oramai troppo tardi.

Appena capito di essere finiti nel mezzo del controllo i pusher, cittadini egiziani di 24 e 25 anni entrambi irregolari in Italia, hanno tentato di disfarsi della droga gettando nella sabbia 6 bustine contenenti hashish, marijuana, cocaina e ketamina. La mossa non è passata inosservata agli agenti ma la situazione si è iniziata a fare pericolosa quando i nordafricani hanno iniziato a dare in escandescenza ed è spuntato un coltello. Nel frattempo il personale della Questura ha chiesto i rinforzi e, sul posto, è intervenuta una seconda pattuglia con gli agenti che hanno ammanettato in sicurezza i pusher.

Portati negli uffici di piazzale Bornaccini, i due giovani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a cui, per quello col coltello, si è aggiunta la denuncia a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere. Al termine delle pratiche di rito, gli egiziani sono stati trasferiti nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'udienza di convalida.