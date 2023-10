Spaccio davanti alla stazione, scoperto un 17enne con hashish e bilancino appoggiato sul marciapiede

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, nel corso dei controlli preventivi effettuati nell’ambito del piano di intensificazione delle misure di vigilanza disposto dalla Questura di Rimini, ha denunciato in stato di libertà un 17enne straniero sorpreso in piazzale Cesare Battisti per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria è stata attirata da un gruppo di ragazzi che si erano riuniti intorno a un coetaneo; al sopraggiungere degli agenti il 17enne è stato sorpreso mentre, utilizzando un bilancino appoggiato sul marciapiede, pesava alcune dosi di hashish dopo averle tagliate da un panetto dal peso di circa 20 grammi.

Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà e riaffidato alla comunità dalla quale si era allontanato.