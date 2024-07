Spaccio di cocaina a Marina Centro, gli inquirenti chiudono il cerchio e arrestano il secondo pusher

Con l'arresto di un cittadino albanese 35enne gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini hanno chiuso il cerchio su un vasto giro di spaccio di cocaina a Marina Centro. Le indagini erano iniziate lo scorso giugno quando gli investigatori erano venuti a conoscenza di una fiorente vendita di "neve" nella zona mare e, dopo una serie di appostamenti, avevano individuato due stranieri che lo gestivano. Il 19 giugno era scattato il blitz nell'appartamento degli albanese dove erano stati trovati 180 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in circa 80 dosi, e 5200 euro in contanti. In quella occasione, però, solo uno era finito in manette mentre il complice se l'era cavata con una semplice denuncia a piede libero in quanto non presente nell'abitazione. Questo, però, non aveva impensierito il 35enne che nei giorni successivi era stato comunque tenuto d'occhio da parte del personale della Questura facendo emergere che l'attività di spaccio era ancora a pieno regime.

L'albanese, quindi, è stato nuovamente fermato per un controllo e in seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso 43 dosi già confezionate di cocaina e circa 3200 euro in contanti, oltre a svariato materiale per il confezionamento. Arrestato in flagranza e processato per direttissima, il 35enne è stato condannato a 1 anno di reclusione e, a causa degli specifici pregiudizi, considerato socialmente pericoloso. Irregolare in Italia, è stata quindi avviata la procedura per il rimpatrio eseguito nei giorni scorsi quando è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna e, sotto scorta, imbarcato su un volo per l'Albania.