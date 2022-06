Trovato con 7 etti di "fumo" in casa: "Non è roba mia, la tengo per un mio amico"

Nel pomeriggio di mercoledì, durante un controllo stradale, una pattuglia dei carabinieri di Bellaria ha fermato una vettura con a bordo due giovani che sono apparsi subito nervosi alla vista delle divise. Uno di questi ha consegnato spontaneamente una bustina con 5 grammi di cocaina e, la presenza della droga, ha spinto i militari dell'Arma a perquisire le abitazioni dei due. In quella del giovane con la cocaina non è stata trovata traccia di stupefacente mentre, in quella del secondo, una busta chiusa contenente 7 etti di hashish e un bilancino di precisione. Per il primo è scattata semplicemente una segnalazione alla Prefettura come assuntore di droga mentre per il secondo, un marocchino 41enne la situazione si è complicata ed è stato dichiarato in arresto, Processato giovedì mattina per direttissima, l'uomo difeso dall'avvocato Mirko Damasco ha dichiarato al giudice di non sapere niente di quel "fumo" specificando che "me l'ha data un mio amico per tenergliela, io non ho guardato cosa contenesse". Il giudice ha convalidato il fermo e disposto per il 41enne l'obbligo di firma in attesa del processo con rito abbreviato.