A spasso tra le vie della Regina con 3 etti di droga

Il suo atteggiamento, mentre camminava avanti e indietro per le strade di Cattolica, ha destato molti sospetti in una pattuglia di carabinieri coi militari che hanno deciso di fermarlo per un controllo dopo averlo pedinato per un po' di tempo. Al momento dell'identificazione è emerso che si trattava di uno straniero vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, già noto per reati legati agli stupefacenti, e si è così proceduto a un'accurata perquisizione. Nelle tasche del 65enne, un belga di origini magrebine, sono così spuntati 4 sacchetti da 50 grammi l'uno di hashish più un altro panetto da un etto. Gli accertamenti sono proseguiti anche nell'abitazione dove, oltre a dei bilancini di precisione, sono stati trovati altri 11 grammi della stessa sostanza che gli sono valsi le manette. Portato in caserma, l'uomo è stato processato per direttissima martedì mattina.