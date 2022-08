Con un etto di hashish nel parco a due passi dal mare, la droga era sotto la sella del motorino

E’ stato arrestato lo scorso venerdì pomeriggio un 28enne, cittadino italiano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di quasi un etto di hashish. L’uomo era stato notato dagli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini, nel parco Pertini a Rivazzurra, durante un servizio in abiti civili, organizzato per la prevenzione e il contrasto all’attività di spaccio. Una zona dove anche alcuni residenti avevano lamentato la presenza di strani movimenti. Il 28enne infatti, notato dagli agenti in borghese mentre incontrava delle persone nel parco, è stato fermato mentre si allontanava a bordo di un ciclomotore, nel quale era nascosto un pacchetto contenente 94,4 grammi di hashish.

La detenzione per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, oltre a far scattare subito le manette nei confronti del possessore, ha fatto partire anche una perquisizione nel suo domicilio, autorizzata dall’Autorità Giudiziaria. Una ricerca che ha dato esito positivo in quanto in casa del sospettato sono stati trovati altri 23 grammi di cocaina e materiale solitamente usato per la preparazione ed il confezionamento della droga, fra cui un bilancino di precisione e la somma di 240 euro, ritenuta dagli agenti provento dell'attività illecita. Il cittadino imputato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è comparso davanti al Giudice Monocratico con rito direttissimo, che gli ha notificato la misura dell’obbligo di firma in attesa del giudizio.