Arrestano lo spacciatore ma il suo cellulare continua a ricevere le chiamate dei clienti

Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì una pattuglia delle Volanti, che verso le 3.30 stava transitando in via Ariosto durante un controllo del territorio, ha notato un giovane che si aggirava lungo la strada e data l'ora gli agenti hanno deciso di fermarlo. Alla vita delle divise, però, quello che è stato poi identificato per un cittadino albanese si è dato alla fuga non prima di gettare a terra un involucro sospetto. Rincorso e bloccato, il personale della Questura è riuscito a recuperare anche il materiale di cui il ragazzo si era disfatto ed è emerso che si trattava di un contenitore in plastica con 5 involucri di cellophane che contenevano cocaina per un peso complessivo di 22.53 grammi. Gli accertamenti sono quindi proseguiti anche nell'abitazione del giovane dove, nel corso della perquisizione, sono stati trovati 1150 euro in contanti ritenuti il provento di spaccio. Mentre gli agenti procedevano ai controlli, il cellulare del pusher continuava a squillare con gli acquirenti che dall'altro capo del telefono continuavano a ordinare la droga. Arrestato e portato in Questura, l'albanese è stato processato per direttissima mercoledì mattina.