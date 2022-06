La tabaccheria vendeva anche la "correzione" per le sigarette: sequestrato 1 chilo di droga

Oltre alle sigarette vendeva anche le "correzioni" il tabaccaio 42enne arrestato dagli agenti della Squadra giudiziaria della polizia Municipale di Rimini che hanno sequestrato un chilo di sostanze stupefacenti. A tradire lo smercio di droga nella tabaccheria tra viale Tripoli e via Roma è stato il via vai di ragazzi e il comportamento sospetto del titolare che, troppo spesso, si infilava nel retrobottega per servire i clienti. Gli agenti hanno così iniziato a tenere monitorata la situazione e a fermare i giovani che uscivano dalla rivendita i quali, fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga- E' così scattato il blitz con l'impiego del cane Bruce. Alla vista delle divise il 42enne ha cercato di negare ma grazie al fiuto dell'agente a quattro zampe nel bagno è stato individuato un bilancino di precisione e della marijuana. Il proseguo della perquisizione ha permesso di scovare altri 120 grammi di "erba", 50 di hashish, 4 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi e il kit per confezionare lo stupefacente. I controlli sono stati estesi anche nell'abitazione del tabaccaio dove è stato scoperto il deposito: 550 grammi di marijuana e oltre 2 etti di hashish e 700 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Per altri 10mila euro in contanti, invece, il sequestro non è stato applicato ma della situazione è stata informata la Guardia di Finanza per i controlli del caso. Il 42enne, invece, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione della magistratura.