Spaccio di hashish ed eroina tra le giostrine del parco giochi. La droga ceduta anche a un minorenne

Sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato due cittadini tunisini per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nei pressi del lungomare di Rivazzurra a Rimini. L’attività, sviluppata a seguito delle acquisizioni info-investigative della Squadra Mobile, è frutto di un’implementazione dei controlli e del monitoraggio dei fenomeni di criminalità diffusa in ambito cittadino e, in particolare, sul lungomare, al fine di evitare la recrudescenza di fenomeni delittuosi nel periodo estivo.

Nello specifico gli agenti della Squadra Mobile hanno acquisito delle fondate informazioni investigative su due soggetti che curavano, sul lungomare di Rivazzurra, un mercato di spaccio di hashish ed eroina. Il primo, infatti, aveva eletto come punto di riferimento un parco giochi sul lungomare, con il rischio della possibile presenza di numerosi minorenni, mentre il secondo stazionava sulla battigia, attendendo i clienti lungo la spiaggia.

In entrambe le occasioni gli operatori della Squadra Mobile hanno visto i clienti avvicinarsi ed effettuare uno scambio con il tipico modus operandi delle attività di spaccio da strada e, conseguentemente, hanno fermato gli acquirenti per certificare l’attività illecita.

Nel primo caso, l’acquirente era un minorenne che aveva acquistato alcune dosi di hashish dal cittadino tunisino, che, immediatamente fermato dai poliziotti, è stato accompagnato in Questura, dove, a seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati, in totale, circa 40 grammi di hashish e il denaro frutto della cessione. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso l’Istituto penitenziario di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel secondo episodio, invece, dopo aver assistito alla cessione, i poliziotti hanno tentato di fermare l’altro cittadino tunisino, che, tuttavia, ha iniziato a scappare lungo la spiaggia per tentare di far perdere le proprie tracce. Nel frattempo, sul posto stava però transitando una pattuglia in borghese dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, che, notando l’uomo in fuga, si sono messi all’inseguimento con gli operatori della Squadra Mobile, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo. Mentre scappava, inoltre, gli operatori hanno notato che l’uomo aveva provato a disfarsi di un involucro di cellophane, lanciandolo sulla sabbia, in maniera tuttavia infruttuosa, tanto che è stato immediatamente recuperato e, al suo interno, sono stati rinvenuti circa 30 grammi di eroina. All’uomo, inoltre, sono stati sequestrati anche 400 euro, ritenuti frutto dell’attività di spaccio sul litorale di Rivazzurra.