In tasca un minimarket di stupefacenti, in casa la refurtiva

Ad essere notato dai carabinieri, mentre cedeva un involucro sospetto, è stato un 56enne straniero che si aggirava per le strade di Bellaria. I militari dell'Arma sono intervenuti immediatamente bloccando la vendita e identificando i due. Accertata la cessione dello stupefacente, per l'acquirente è scattata la segnalazione in Prefettura come assuntore mentre il venditore è stato perquisito e nelle nue tasche è spuntato un minimarket della droga con dosi di hashish, cocaina e marijuana. Il tutto ha spinto.i carabinieri a un ulteriore accertamento nell'abitazione del 56enne dove sono stati trovati 7 cellulari, 4 macchine fotografiche e 9 orologi da uomo e da donna di dubbia provenienza. Per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di spaccio di stupefacenti e, al momento, sono in corso ulteriori indagini per accertare se la merce trovata nell'appartamento possa essere provento di furto.