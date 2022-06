Spaccio nel parco, la Municipale pizzica un pusher

È stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un giovane, di cittadinanza italiana, sorpreso dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini durante un servizio di controllo al parco Renzi in possesso di 3 grammi di hashish. Su richiesta degli agenti, il ragazzo ha ammesso di avere altre sostanze nella camera dell’hotel dove era alloggiato. Una volta accompagnato in struttura, il giovane ha spontaneamente consegnato al personale della Polizia Locale, contenenti 40 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana. Al termine dell’attività si procedeva al sequestro di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta e alla denuncia del giovane per detenzione ai fini di spaccio. Nell’ultima settimana sono state tre le persone tratte in arresto a seguito dei servizi di controllo nei parchi cittadini mirati alla sicurezza urbana.