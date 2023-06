Spaccio nella stazione del Metromare, pusher arrestato dai carabinieri

Nella serata di mercoledì, nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un pusher. I militari dell'Arma tenevano d'occhio le fermate del Metromare dove, da tempo, vengono segnalati diversi traffici illeciti. In particolare, a quella di Rivazzurra, le divise hanno notato due individui che confabulavano con uno di questi che ha poi allungato all'altro un involucro sospetto. I carabinieri sono intervenuti bloccando lo spacciatore, poi risultato essere un nordafricano 29enne, e il compratore. Quest'ultimo è stato segnalato in Prefettura come assuntore mentre dalla perquisizione del pusher sono spuntati 2 grammi di eroina e 80 euro ritenuti il provento delle cessioni. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi dello straniero che, nella mattinata di giovedì, sarà processato per direttissima.