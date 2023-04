Assolto dalle accuse di spaccio e lesioni, a vendere la droga era stato il gemello "cattivo"

Una dose di eroina, venduta da un pusher nordafricano, aveva fatto finire in coma un 20enne e le indagini avevano permesso di risalire al venditore dello stupefacente finito a processo per spaccio e lesioni ma in realtà si trattava del gemello "buono". Uno scambio di persona in piena regola che, però, è emerso solo durante il processo che ha permesso di far emergere la verità ossia che la droga era stata venduta dal fratello "cattivo". La vicenda inizia nel 2020 quando, in ospedale, arriva un giovane in overdose che finisce in coma. Come da prassi vennero allertate le forze dell'ordine che fecero partire l'inchiesta dalla quale emerse che, l'eroina, era stata tagliata con una sostanza tossica. Mentre il 20enne si riprendeva e faceva il nome del venditore e forniva i suoi numeri di telefono, di pari passo procedettero le indagini con gli inquirenti che risalirono a un 35enne nordafricano residente nel milanese risultato essere l'intestatario delle sim.

Rintracciato dagli investigatori, l'uomo aveva sempre sostenuto di non sapere nulla nè della droga nè dell'overdose ma, davanti agli indizi schiaccianti, venne comunque incriminato. Il nordafricano, però, sostenne fin da subito che l'autore dello spaccio era il suo fratello gemello omozigote in tutto e per tutto identico a lui. Mentre il fratello "buono" lavorava regolarmente in Italia, quello "cattivo" era irregolare nel nostro Paese e aveva scelto la strada del crimine. Di fatto lo spacciatore, approfittando della situazione, aveva rubato l'identità del fratello. Nel frattempo era iniziato il processo al gemello "sbagliato" ma, nel corso del dibattimento, la difesa è riuscita a smontare le accuse dimostrando come all'epoca dei fatti quello "buono" non si trovasse nemmeno a Rimini. Il tutto è valso al 35enne l'assoluzione piena con gli atti che sono stati trasmessi alla Procura affinchè possa valutare eventuali accuse al fratello "cattivo".