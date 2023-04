Spacciatore arrestato in discoteca: "La droga l'ho comperata sul dark web"

Voleva approfittare del lungo ponte del 25 aprile per fare affari in Riviera il giovane spacciatore che, nella notte tra sabato e domenica, è stato arresto dai carabinieri di Riccione mentre vendeva stupefacenti. A finire in manette è stato un 22enne di Gubbio che, notato mentre trafficava con altri ragazzi, è stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo e trovato in possesso di alcune pasticche di ecstasy. Una perquisizione della macchina del pusher ha permesso di trovare all'interno dell'abitacolo altra droga: 50 pasticche in tutto di ecstasy, metadone ed eroina che gli sono valsi le manette. Processato per direttissima lunedì mattina, il 22enne ha dichiarato di aver comperato le droghe sul dark web per poi rivenderle.