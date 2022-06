Sorpreso a spacciare cocaina nel parco, pusher arrestato dalle Volanti

La fretta ha tradito uno spacciatore albanese 21enne che, nel tardo pomeriggio di giovedì, è stato arrestato da una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini. Il giovane era stato notato dagli agenti mentre, verso le 18.30 in sella a una bici, si aggirava per il parco "Renzi" e che alla vista delle divise aveva fatto una brusca manovra per allontanarsi. Visto il fare sospetto, la Volante ha deciso di fermare il sospetto che al momento di esibire i documenti è apparso molto nervoso. Gli agenti lo hanno quindi perquisito e, dalle tasche, sono spuntati 8 involucri contenenti cocaina già suddivisa in dosi per la vendita e del contante ritenuto il provento delle precedenti cessioni. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi del 21enne risultato anche irregolare in Italia che, venerdì mattina, è stato processato per direttissima.