Spaccio sul lungomare: trovati con hashish, coltello e refurtiva

Si è concluso con un paio di manette l'attività di due giovani spacciatori che, nella notte tra martedì e mercoledì sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti. Tutto è iniziato verso l'1.30 quando, durante un controllo del territorio, una pattuglia ha notato un gruppo di giovani sul lungomare Tintori nei pressi di un locale. Insospettito, il personale della Questura si è fermato per controllarli e, alla vista delle divise, si sono subito innervositi tanto che uno di questi, convinto di non essere visto, ha cercato di disfarsi di alcuni oggetti. Il movimento, tuttavia, non è passato inosservato e gli agenti hanno recuperato un involucro contenente hashish e un coltello. Anche il secondo giovane è stato perquisito e, nascosti negli slip, è stata trovata dell'altra sostanza stupefacente. Nel marsupio, invece, è stato trovato uno smartphone bloccato e senza sim ritenuto provento di furto e denaro contante ritenuto il provento delle precedenti cessioni di stupefacente.

In tutto è stato sequestrato circa un etto di hashish e, ad essere portati in Questura, sono stati due egiziani entrambi 19enni residenti a Bologna e Reggio Emilia. Dopo aver trascorso il resto della notte in camera di sicurezza, i due nordafricani sono stati processati per direttissima mercoledì mattina con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e denunciati a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.