Uno Space gratis per 5 mila, al nuovo club c'è Luciano dj e on line arrivano 15 mila richieste

Dopo l’esordio con Carl Cox, il nuovo Space di Riccione si prepara per il suo secondo appuntamento. Il locale che si è appena trasferito da Ibiza in riva all’Adriatico ha riservato per la serata di sabato (29 giugno) una sorpresa: sul palco salirà il famoso dj Luciano e sarà un momento speciale, in quanto l’entourage dello Space ha deciso di regalare l’ingresso ai primi 5 mila che si presenteranno alle porte d’ingresso: con questa operazione il club vuole offrire a tutti la possibilità di andare a vedere la nuova discoteca, un locale nuovo sia come concept sia come struttura architettonica. E le richieste sono andate a gonfie vele, dato che via Internet si sono registrati quasi in 15 mila attraverso il ticketing on line.

L’ospite è un nome di grande richiamo. Dato che lo Space ospita colui che viene definito il re di Ibiza. Alla consolle arriva Lucien Nicolet, in arte Luciano, celebre disc jockey e produttore discografico svizzero con cittadinanza cilena. Partito dai più piccoli club pieni di fumo di Santiago del Cile dei primi anni Novanta, è arrivato ai palcoscenici globali dei più grandi festival di danza del nuovo millennio, mentre affinava la sua arte nei sudati club underground europei alla fine del secolo scorso, Luciano è diventato un vero punto di riferimento di eccellenza e devozione alla musica elettronica. Rimanendo fedele alla sua passione giovanile, il suo incantevole carisma è rimasto intatto nonostante il suo continuo confronto con sfide sempre crescenti.

Lo Space dopo questo appuntamento speciale, inizierà poi a carburare la sua stagione estiva. I dj in agenda sono tra i più famosi e conosciuti al mondo. Tra i prossimi eventi il 6 luglio sarà il momento di Martin Garrix, poi il 13 luglio Solomun. Tra le altre date clou quelle di inizio agosto, quando in club ospiterà il 3 agosto Tale of Us e il giorno successivo David Guetta, attualmente dj numero uno al mondo secondo la classifica di djMag.