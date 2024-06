Un anno fa l'annuncio del trasloco da Ibiza, lo Space balla con dj Luciano: "Una notte da 8 mila presenze"

Dopo l’opening party dello scorso 2 giugno che tanto aveva colpito l’immaginario collettivo degli appassionati di tutto il mondo, Space Riccione era chiamato a una difficile conferma: dimostrare che in ogni occasione si potessero proporre folla oceanica, vocazione internazionale, atmosfera da grande evento e target trasversale, che va dai “clubbers puri” a quello più interessato a un servizio di alto livello. La risposta è stata positiva oltre le più rosee aspettative, visto che questa data difficilmente verrà dimenticata. Proprio 365 giorni fa, del resto, l’annuncio della nascita dello Space in Italia rompeva la routine del movimento. Oggi, ancora una volta, è riecheggiato il payoff di questo luogo dove l’idea del club e quella del festival si incontrano: Dreams come True, che non a caso è stato anche scolpito a lettere giganti sopra la grande terrazza centrale davanti l’Arena e rappresenta un modo di pensare.

"Più di 8000 persone hanno potuto assistere alle evoluzioni in consolle di due pezzi da 90 del dejing internazionale - dicono direttamente dallo Space di Riccione -. Tania Vulcano e soprattutto Luciano, che in questo contesto è sembrato tornare ai fasti di Vagabundos, il party da lui stesso creato che ha imperversato a Ibiza per molti anni. La strategia di marketing adottata da Space per questo evento ha permesso di raccogliere in sole due settimane la registrazione di 15.000 persone online, a cui è bastato un semplice invito sui social per iscriversi e ricevere in cambio la possibilità di accedere gratuitamente in zona Arena, fino ad esaurimento posti".

Soprattutto dalle zone limitrofe a Riccione hanno colto al volo l’occasione, prendendo letteralmente d’assalto lo Space per vedere dal vivo questi due grandi deejay sudamericani, una uruguaiana e l’altro cileno, che non si sono certo risparmiati, offrendo uno spettacolo di altissimo livello. Tania Vulcano, da decenni protagonista delle notti ibizenche, ha proposto il suo set con la maestria che le riconosce tutto il pubblico: da quando è salita in console alle 22.30 ha dimostrato la consueta grande personalità, alternando momenti di atmosfera a groove spinti, con un ritmo sempre ossessivo ma mai forsennato. Puntuale, a mezzanotte, Luciano ha preso il comando con la qualità tipica del mito: un pezzo dopo l’altro ha riproposto la sua intera carriera, guidando gli 8000 presenti allo Space in un vero viaggio delle emozioni, direttamente fino alla fine dell’evento avvenuta intorno alle 4. Prima di loro, ragazzi davvero interessanti come Holchin e soprattutto il duo Stigmaz avevano aperto la serata con suoni innovativi e molto graditi al pubblico.