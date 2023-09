Spacializzati nei furti alle tabaccherie, arrestati due malviventi

Sono stati arrestati dal personale della Questura di Ancona due malviventi, un 41enne polacco e un 45enne romeni, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni delle tabaccherie tra cui una rivendita a Rimini. Gli inquirenti della polizia di Stato hanno raccolto pesanti indizi sui ladri e il gip del Tribunale marchigiano ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare. Secondo quanto emerso il primo furto risalirebbe allo scorso 1 giugno ad Ancona quando, nel cuore della notte, utilizzando la tecnica del "buco" i due sono riusciti ad entrare nel negozio passando da un'attività adiacente. Una volta dentro hanno fatto incetta di contanti e Gratta&Vinci. Ad incastrare i ladri sono stati i tentativi di incassare i tagliandi vincenti. Dopo neanche una settimana, i due sono entrati in azione a Rimini e l'11 giugno nuovamente ad Ancona dove il polacco era stato arrestato in flagranza. Quest'ultimo colpo aveva permesso di mettere a segno un bottino di 13mila euro in contati e Gratta&Vinci per un valore di 12mila euro che, però, gli agenti erano riusciti a recuperare e a restituire al legittimo proprietario. Gli inquirenti della Squadra Mobile, al termine delle indagini, sono riusciti ad individuare anche il romeno che si trovava nella propria abitazione nell’hinterland anconetano.