Spara con la pistola in strada, paura in via Pascoli: nei guai un uomo

E' stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose dopo avere sparato con la sua pistola a salve un colpo in via Pascoli. A lanciare l'allarme, poco dopo le 17, è stato un passante che lunedì ha chiesto aiuto alla Polizia. "C’è un uomo armato che ha sparato un colpo di pistola in alto in via Pascoli ed è fuggito". E’ questa la segnalazione arrivata al numero unico di emergenza e che ha fatto accorrere i poliziotti delle Volanti di Rimini in via Maroncelli. E lì infatti che si trovava l’uomo che aveva dato l’allarme al 112. Il testimone ha raccontato agli agenti di aver sentito un colpo d’arma mentre stava rincasando e di aver visto un uomo che impugnava nella mano destra una pistola con la canna rivolta verso il basso.

Terrorizzato, il passante si è allontanato a bordo del suo scooter, ma è riuscito a cogliere dettagli utili al riconoscimento dell'autore dello sparo e a fornire una descrizione. Gli agenti in pochi minuti hanno rintracciato l'uomo e lo hanno fermato in via Pascoli, direzione via Flaminia. L'uomo, un 49enne di origine milanese e residente a Rimini, non ha saputo giustificare un gesto all’apparenza folle e ha affermato di avere fatto "una stupidata".

I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, dove è stato trovata all’interno della camera da letto la pistola a salve, munita del tappo rosso, poi sequestrata.