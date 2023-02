Spara a salve contro i carabinieri, blitz nel campo nomadi per arrestarlo

Blitz dei carabinieri di Riccione, supportati dai colleghi della Forestale e delle Unità Cinofile di Bologna e Pesaro, in un campo nomadi per eseguire l'arresto di un 49enne residente all'interno dell'area che lo scorso gennaio aveva sparato a salve contro i militari dell'Arma. Quella notte, secondo quanto emerso, una pattuglia si era presentata per controllare alcuni soggetti sottoposti agli arresti domiciliari ma dalle baracche era spuntato l'esagitato anche lui sottoposto alla custodia cautelare che armato di pistola aveva esplosi alcuni colpi in aria. Ne era nato un parapiglia coi carabinieri che erano riusciti a disarmarlo e, solo in un secondo tempo, a capire che si trattava di una pistola scacciacani. L'uomo, che si trovava ai domiciliari per una lunga serie di furti, nella mattinata di martedì è stato quindi arrestato su ordinanza della Corte d’Appello di Bologna e trasferito in carcere. Approfittando dell’esecuzione del provvedimento cautelare, i militari hanno effettuato un approfondito controllo all’intero campo ed in particolare i Carabinieri forestali hanno provveduto ad accertare e relazionare lo stato dei luoghi.