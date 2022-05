Spari a Firenze, rintracciato l'autore: si indaga su un poliziotto che era in servizio a Rimini

Era in servizio alla Questura di Rimini, fino ad un anno fa, il poliziotto ritenuto l'autore di spari esplosi a Firenze. L'episodio si è verificato giovedì mattina, in zona Cascine. I carabinieri hanno infatti rintracciato il presunto autore degli spari: un poliziotto di 47 anni, laziale, recentemente trasferito da Rimini, dove prestava servizio fino a un anno fa. La sua posizione è al vaglio degli investigatori, che lo stanno ascoltando, e della Procura. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 9 di giovedì il poliziotto avrebbe raggiunto la zona intorno alla fermata Monni della tramvia di Firenze, noto luogo di spaccio, in scooter. Qui sarebbe scoppiata un alterco tra lui e un giovane immigrato gambiano, per motivi ancora da chiarire.

La lite avrebbe quindi attratto alcuni amici del giovane gambiano che si sarebbero precipitati in suo aiuto, provocando la fuga precipitosa del poliziotto che a quel punto, messo alle strette, avrebbe esploso un paio di colpi in aria, con la pistola d'ordinanza, proprio per potersi dileguare. Sul posto, la scientifica dell'Arma ha trovato e sequestrato un bossolo, un taglierino, un coltello e un pezzo di hashish.