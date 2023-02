Macchie di sangue e paura tra i residenti per i colpi di pistola in strada, sulla rissa indaga la Polizia

Tre spari, imprecazioni in spagnolo, e macchie di sangue rinvenute dagli inquirenti. Sono i risvolti, in base a quanto riporta la stampa locale, di un episodio inquietante accaduto nella serata di venerdì intorno alle 22:30 in largo Bordoni, zona Ina Casa a Rimini.

In base a quanto hanno riferito alcuni residenti si sono uditi dei colpi di pistola, e poi alcune auto allontanarsi a folle velocità. Potrebbero essere i contorni di un regolamento di conti tra bande rivali, con tutta probabilità straniere. Nella giornata di sabato la Polizia che indaga sull'episodio ha effettuato accurati sopralluoghi, rinvenendo alcune macchie di sangue sull'asfalto e su un muro condominiale. La Polizia ha rinvenuto un solo bossolo e al momento nessuno dei partecipanti alla rissa si sarebbe fatto curare in pronto soccorso, uno scontro che avrebbe coinvolto almento una decina di persone.