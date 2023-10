Spazi e servizi culturali per la città, al Museo etnografico la quinta conferenza del Pug

“Attivare luoghi, rigenerare spazi” per valorizzare il patrimonio culturale come elemento del percorso di rigenerazione urbana e territoriale: questi in breve i temi del quinto incontro del percorso partecipativo per la redazione del Piano urbanistico generale, in programma giovedì 12 ottobre alle ore 17,30 al Museo Etnografico.



Temi che diventano sfide centrali che il Pug dovrà sviluppare per potenziare la rete dei motori e degli itinerari culturali della città. Ma come promuovere alleanze e reti tra i molti operatori culturali attivi sul territorio? Come supportare i protagonisti del mondo della cultura e dell'arte nella costruzione di nuovi servizi espositivi e culturali? Come recuperare, trasformare e adeguare il patrimonio potenziando e diversificando l'offerta turistica della città?



Alla conferenza interverranno Filippo Sacchetti, assessore alla Pianificazione urbanistica, Emanuele Zangoli, assessore al Turismo, Carlo Santacroce, urbanista e progettista del Pug di Santarcangelo di Romagna, Alessia Margutti, artista visiva, storica dell'arte e curatrice di CasermArcheologica, uno spazio storico rigenerato nella città di Sansepolcro e dedicato alla sperimentazione artistica contemporanea. Sono inoltre previsti gli interventi di Donatella Basutto e Alessandro Massarente in qualità di esperti nella progettazione di spazi espositivi e culturali nonché progettisti del restauro del Met.



L’incontro si terrà dalle 17,30 e prevede la possibilità di visitare il Museo prima dell’avvio del cantiere che lo terrà chiuso per circa due anni.



“È l'ultima visita al Met per come lo conosciamo – dichiara a proposito l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – poi cambierà volto, sarà uno spazio nuovo, adeguato e restaurato. Per questo è un simbolo della rigenerazione fisica e culturale degli spazi, in una rete che a Santarcangelo sta esprimendo nuovi contenuti ed esigenze”.



“Dopo il cinema, la ex Biblioteca, la ex scuola del Bornaccino – conclude l’assessore Sacchetti – anche il Met avrà nuova vita e proprio per questo al suo interno celebriamo questa conferenza sullo sviluppo strategico della città e del suo futuro culturale”.



Dopo i saluti e gli interventi di apertura, è prevista la proiezione di “è futuro presente” un video-documentario a cura del regista Stefano Bisulli e l’approfondimento sul territorio di Santarcangelo, con dati inediti del quadro conoscitivo del Piano Urbanistico Generale.



Per agevolare l’organizzazione è gradita l'iscrizione al link https://bit.ly/attivare-luoghi.