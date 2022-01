Spazi liberi per basket, volley e calcetto. Il centro sportivo apre alla cittadinanza

Circa 12mila euro a sostegno dello sport corianese. E’ quanto l’Amministrazione comunale ha investito per il completamento e la sistemazione di alcuni impianti comunali. Il primo investimento, che ammonta a 2.500 euro, è stato utilizzato per le nuove porte da calcio del Parco Bellini a S. Andrea in Besanigo e per l’impianto di pallavolo e le reti delle porte del campo di calcio della scuola media di Ospedaletto.

Il secondo investimento, più corposo, per circa 9.100 euro riguarda il Centro sportivo di via Piane, rivolto ai due nuovi campetti polivalenti e comprende: 2 canestri da basket fissi e 2 trasportabili multi altezza, porte da calcetto in acciaio con prolunghe e reti pesanti, 2 impianti volley zincato, 2 protezioni imbottite, 2 reti volley e una sedia arbitro volley , 8 panche Jonio colorate.

“Si tratta di investimenti – commenta il consigliere comunale con delega allo sport Gianluca Fabbri - che migliorano la fruibilità delle strutture scolastiche. In particolare, per quanto riguarda il campo polivalente del Centro sportivo di via Piane, venendo anche incontro alle esigenze dei giovani sportivi corianesi, si è deciso che questo spazio, attrezzato per praticare pallacanestro, pallavolo, calcetto e altre attività ludico/sportive, sarà reso a libero accesso nell'ottica che possa diventare un importante centro di aggregazione e svago per tanti, più e meno giovani”.

“Un ottimo ed approfondito lavoro di ascolto nelle frazioni del territorio, quello svolto dal consigliere delegato Fabbri, – dice il sindaco Domenica Spinelli – che ci ha consentito di intervenire laddove i giovani sportivi hanno segnalato le loro necessità. Un rapporto di collaborazione continua che l’amministrazione comunale intende continuare a perseguire intervenendo con le risorse a disposizione”.