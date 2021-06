Spazi per allenarsi e aree gioco innovative: il Comune presenta il nuovo parco Murri

Famiglie, ragazzi, sportivi di tutte le età protagonisti della nuova stagione del Parco Murri. Proseguono i lavori di riqualificazione e valorizzazione del grande spazio verde che sorge nel cuore della marina riminese, uno spazio outdoor a due passi dalla spiaggia al centro di un programma di interventi che vuole trasformare l’area oggi sottoutilizzata in una piazza verde polifunzionale, luogo di incontro accessibile a tutti e fruibile in piena sicurezza. Lavori che doteranno il parco Murri in estate di nuova piattaforma dedicata allo sport e all’attività fisica e di una innovativa area giochi per bambini. "Proseguiamo in quel percorso avviato già da qualche mese per far sì che il Parco Murri diventi un punto di riferimento per la zona di Rimini sud – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Jamil Sadegholvaad – Un parco che torni ad essere un luogo di socializzazione e di incontro, dotato di servizi e funzioni coerenti con la trasformazione urbana che si sta realizzando attraverso il Parco del Mare: attrezzature per lo sport fruibili a tutti, aree gioco inclusive, rese accessibili grazie ad una valorizzazione del verde e con un’implementazione delle dotazioni tecniche, a partire dall’illuminazione su cui si è già intervenuti nei mesi scorsi e con la prossima installazione degli impianti di videosorveglianza. Un lavoro che stiamo conducendo in rapporto con i comitati turistici, per accompagnare la rigenerazione di un’area importante della città”.

La piattaforma per lo sport

Il progetto prevede la creazione di un’area fitness Calisthenics, metodo di allenamento a corpo libero che utilizza il proprio peso corporeo come resistenza per sviluppare il fisico. Sarà installata una struttura multi-esercizi, con una pavimentazione antitrauma in sabbia. Vicino all’area Calisthenics sorgerà la zona dedicata a pilates e boxe, un’area di circa 56 mq dotata di tre sacchi per l’allenamento. La dotazione sportiva sarà completata con la riqualificazione del campo da basket già presente nella zona più a sud del parco, con il rifacimento del parquet, la sostituzione del canestro e del tabellone.

Le aree gioco

La nuova ‘piattaforma’ per lo sport outdoor dialogherà con la riqualificata area gioco dedicata ai più piccoli. L’intervento prevede la rimozione delle attrezzature gioco esistenti e l’installazione di una nuova una altalena combinata (con tre tipi di sedute adatte anche ai bambini più piccoli, un castello multifunzione con torri e scivoli e una giostra “supernova”, un anello rotante diviso in sette zone che invita i bambini a sperimentare forme di gioco nuove ed innovative. La giostra infatti si aziona attraverso il movimento dei bambini sul ring, in piedi, da sdraiati o seduti, rendendolo un gioco accessibile a tutti e inclusivo. La riqualificazione sarà completata dall’installazione di un lungo scivolo alto circa due metri nella collinetta presente al centro del Parco Murri. Per la risalita si potrà accedere attraverso il percorso centrale oppure utilizzando la fune da arrampicata. In questo modo sarà data “nuova vita” alla collinetta, così integrata con il resto delle attrezzature gioco.

La nuova ‘porta verde’ di Bellariva

Il progetto prevede una serie di opere a verde che serviranno a valorizzare la nuova insegna “I love Bellariva”, una scritta illuminata a led che sarà posizionata su iniziativa del Comitato turistico della zona all’altezza di piazzale Gondar. Per completare la riqualificazione della ‘porta d’accesso’, saranno realizzate nuove aiuole, con la messa a dimora di arbusti e piante perenni. L’intervento prevede infine il rifacimento dei vialetti in ghiaia esistenti che attraversano il parco.

Il progetto, che sarà realizzato da Anthea, avrà un costo complessivo di circa 105mila euro ed è inserito nel programma di manutenzione straordinaria del verde diffuso sul territorio comunale.