Spazzatrice stradale in fiamme, danneggiati un veicolo in sosta e la facciata di un palazzo

Si è salvato per un soffio, prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme, l'addetto alla pulizia delle strade il cui macchinario ha preso improvvisamente fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 2.30, nella notte tra venerdì e sabato, a San Giovanni in Marignano nei pressi del parcheggio di via Vittorio Veneto. Secondo quanto emerso l'addetto che si trovava alla guida della pulitrice stradale si è improvvisamente accorto del fumo che stava invadendo la cabina ed ha appena fatto in tempo ad abbandonare l'abitacolo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto ad estinguere l'incendio ma, nonostante gli sforzi, è rimasta danneggiata anche una vettura parcheggiata e la facciata di un palazzo. In via Vittorio Veneto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.