Aspettando l'Adunata: programma, sfilata, ospitalità, mappe e macchina dei volontari. Tutto sulla quattro giorni

Dopo due stop forzati, causa pandemia, il 2022 è l’anno giusto. A Rimini è tutto pronto per ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini. L’evento si svolgerà da giovedì 5 maggio a domenica 8 maggio, con il ritorno della sfilata tanto cara agli alpini, alle sezioni di tutta Italia e agli appassionati. Si tratta dell’edizione numero 93, un appuntamento sentito e speciale perché coincide con il 150° anniversario delle Truppe Alpine nate il 15 ottobre del 1872 e sarà un momento speciale anche per la sezione Bolognese-Romagnola che festeggia un Secolo di vita. Per Rimini si tratta di un evento storico atteso da anni, una festa all’insegna dell’ospitalità e della ritrovata convivialità.

Il programma dell’Adunata: gli orari e gli eventi

La giornata d'esordio, come annunciato da tempo, dell’Adunata Nazionale 2022 si aprirà allo stadio Neri. A San Marino invece il clou è atteso nella giornata di sabato 7 maggio. Domenica 8 maggio dalle 8 l’ammassamento, alle 8,50 gli onori alle massime autorità e dalle 9 si parte con la sfilata.

L’ordine di sfilamento: ecco tutti gli orari di partenza

Una scaletta relativa alla sfilata sempre molto attesa tra gli Alpini. Dopo l’apertura della Prima Fanfara Militare, sarà il turno dei seguenti reparti: alpini di formazione con Bandiera, militari Repubblica San Marino, gruppi ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio e della Repubblica di San Marino, gonfalone Regione Emilia Romagna, gonfalone città di Rimini, stendardo Repubblica San Marino, altri gonfaloni, stendardo Istituto Nastro Azzurro, stendardo Unirr.

Tutti a Rimini: boom di prenotazioni

Sarà tutto esaurito negli hotel di Rimini per l’Adunata degli Alpini, che si terrà dal 5 all’8 maggio prossimi. VisitRimini, ha realizzato un sondaggio che, a più di un mese dall’evento, delinea un trend di richieste che non accenna a diminuire.

Ospitalità – Rimini si prepara ad accogliere gli Alpini

C’è l’Alpino Pass: sconti e promozioni per i turisti

Nell’attesa di poter ospitare i tanti iscritti, appassionati e turisti, il portale di Visit Rimini ha coniato l’Alpino Pass, si tratta di una promozione che potrà dare ai visitatori una lunga serie di benefit. Un vero e proprio pacchetto turistico a misura di alpino che prevede convenzioni e sconti.

Alpino pass – Come ottenere sconti e promozioni

Favero: “Attendiamo un fiume di gente, nella massima sicurezza”

Il presidente dell’Ana Nazionale Sebastiano Favero si dice ottimista. “Gli alpini sono ottimisti per natura”. E’ il suo slogan. E la macchina organizzativa, in vista del maggio 2022, è oliata.

Le cartine – la mappa della sfilata

L’Ana ha pubblicato la cartina con le spiegazioni dei percorsi da seguire in vista della sfilata. Una sfilata che vedrà assoluto protagonista il lungomare di Rimini. La sfilata seguirà l’ordine da sud a nord.

Volontari – I preparativi e la logistica dell’evento

Al Parco Fellini, nell’area davanti al Grand Hotel, verrà allestita la storica cittadella simbolo dell’Adunata alla presenza anche dell’ospedale da campo e della Protezione civile degli Alpini. Per quanto riguarda la logistica sono state organizzate dieci zone per gli attendamenti, con le aree per camper e tendere tutte esaurite. Sono attesi anche 1.500 bus provenienti da tutta Italia. Gli Alpini hanno lavorato anche per realizzare un mega campo base da 5mila metri quadrati, vengono posizionati container e moduli abitativi e cucine da campo per la sussistenza dei volontari