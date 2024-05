Elezioni Europee e Comunali: tutto quello che c'è da sapere per votare a Rimini e in provincia

Con l'“election day” delle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 si vota per le Elezioni Europee e per le Elezioni Amministrative, che riguardano il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali di 3.706 comuni italiani, tra cui 16 comuni del riminese. I maggiori che potrebbero andare al ballottaggio (superiori ai 15 mila abitanti) sono Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina. Vanno poi al voto: Misano Adriatico, Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Poggio Torriana, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Saludecio, San Leo e Talamello. Si vota sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Per quanto riguarda le Europee il voto è nazionale. Sono chiamati alle urne oltre 350 milioni di cittadini dell'Unione Europea. Rimini e la sua provincia ricadono, come tutta l'Emilia-Romagna, nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati sui 76 spettanti all'Italia. Il sistema di voto è proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%, sotto la quale la lista non accede al Parlamento Europeo.

Quatto liste a Bellaria Igea Marina, tre a Santarcangelo di Romagna. Ma ci saranno anche paesi più piccoli dove non mancherà la competizione elettorale: è il caso di Saludecio (4 liste) e Verucchio (4 liste). Sono in totale 16 i comuni della provincia di Rimini chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali.

Nel riminese due comuni potrebbero andare al ballottaggio, si tratta di Bellaria e Santarcangelo. Per gli altri il nome del nuovo sindaco, o l’eventuale riconferma, si saprà al termine del primo turno.