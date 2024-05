Elezioni, scatta l'ora x: è "bagarre" in 16 comuni della provincia. I candidati in corsa e il punto sulle liste

Quatto liste a Bellaria Igea Marina, tre a Santarcangelo di Romagna. Ma ci saranno anche paesi più piccoli dove non mancherà la competizione elettorale: è il caso di Saludecio (4 liste) e Verucchio (4 liste). Sono in totale 16 i comuni della provincia di Rimini chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali. Si vota nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. (Qui lo speciale elezioni, con tutte le info su Europee e Comunali). Nel riminese due comuni potrebbero andare al ballottaggio, si tratta di Bellaria e Santarcangelo. Per gli altri il nome del nuovo sindaco, o l’eventuale riconferma, si saprà al termine del primo turno. I comuni al voto sono: Santarcangelo di Romagna, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Poggio Torriana, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Saludecio, San Leo e Talamello.

Bellaria Igea Marina

Si va verso una sfida con quattro candidati che ambiscono alla poltrona di sindaco. Filippo Giorgetti punta al bis sostenuto dal centrodestra unito: avrà dalla sua parte cinque liste di sostegno, con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier più le civiche Lista Civica del Sindaco Giorgetti e Noi con Filippo Giorgetti. A sfidarlo per il centrosinistra Ugo Baldassarri che potrà contare su Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Civica "Cambiamo Bellaria-Igea Marina”. Tenta la scalata anche Gianni Giovanardi, con “Obiettivo Comune” e “Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina”. Infine Primo Fonti con il gruppo “Insieme”.

Santarcangelo

A Santarcangelo si conclude l’esperienza della sindaca Alice Parma. Il centrosinistra ha deciso di candidare il già assessore, ed ex segretario provinciale del Partito Democratico, Filippo Sacchetti: sarà sostenuto dalle liste Partito democratico, Più Santarcangelo e Una Mano Pensa. Il candidato sindaco del centrodestra è Luigi Berlati che potrà contare sul sostegno di Forza Italia, Lega Salvini premier e Fratelli d’Italia. Infine corre per la carica di sindaco Barnaba Borghini con Alleanza Civica.

Misano Adriatico

Anche a Misano Adriatico sarà sfida tra tre candidati. Si ricandida il sindaco uscente Fabrizio Piccioni, area centrosinistra, che correrà con la lista “Scegli Misano”. A sfidarlo Antonio Mignani con la lista “Noi per Misano Adriatico" che sarà sostenuto anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella disputa anche Marcello Tonini, ex direttore generale dell’Ausl, con la lista “Voltiamo Pagina”.

San Giovanni in Marignano

Il comune va verso la sfida tra due liste. L’attuale assessora alla Cultura Michela Bertuccioli è candidata sindaca per il centrosinistra, ma ci prova anche Elisa Bordoni sostenuta dalla lista civica “San Giovanni Viva”.

Montegridolfo

Il sindaco uscente Lorenzo Grilli ha deciso di non ricandidarsi. Al momento non si hanno notizie di candidati ufficiali.

Montefiore Conca

Tre in corsa per la carica di sindaco. Filippo Sica: lista civica “Insieme per Montefiore”; è il sindaco uscente. Vallì Cipriani: Lista civica “Con noi Montefiore rinasce”; ex sindaco di Montefiore Conca per due mandati (2009 e 2014) e candidata al consiglio regionale per la Lega nel 2020. Simone Mazzi: sostenuto dalla lista civica “Siamo Montefiore Conca”; ex assessore della giunta Sica, referente di Fratelli d’Italia.

San Clemente

L’attuale sindaca Mirna Cecchini tenta il bis sostenuta da Pd e 5 Stelle. Al momento non ci sono notizie ufficiali di altre liste.

Saludecio

Saludecio conta poco più di 3 mila abitanti ma si preannuncia una sentita sfida elettorale. Dato che si sfidano in quattro. Pietro Dina: Lista civica Noi con voi per Saludecio; consigliere con deleghe nell’ultima amministrazione Polidori. Roberto Cialotti: Lista Civica Per Saludecio; espressione del centrodestra. Giuseppe Sanchini: lista Rinascita Civica; ex sindaco di Saludecio. Dilvo Polidori: sindaco uscente; ha riconfermato la candidatura.

Verucchio

Un poker di candidati ormai definito. Lara Gobbi con “Verucchio Futura”, Roberto Baschetti con “Verucchio Mia”, Abramo Fraternali e Giancarlo Lazzaretti per il movimento 3V Verucchio Villa Verucchio.

Notizie dagli altri comuni

A Mondaino in corsa Andrea Romani con la lista civica “Mondaino per tutti”; sostenuto da Massimo Giorgi che non si ricandida per il secondo mandato. A Poggio Torriana sfida tra quattro pretendenti: il sindaco uscente Ronni Raggini sostenuto dal Partito democratico; Danilo Rinaldi, già assessore ai servizi sociali a Santarcangelo, con “I Volenterosi per Poggio Torriana”, Francesca Macchitella con la lista civica “Territorio e identità” e Loretta Contucci sostenuta dal centrodestra. A San Leo il sindaco uscente Leonardo Bindi (Lega) punta al bis sostenuto dal centrodestra. Lo sfiderà Elisabetta Vaccari con San Leo Democratica. A Maiolo si va verso la ricandidatura del sindaco Marcello Fattori, al momento non si hanno notizie ufficiali di altre liste. A Montecopiolo verso la ricandidatura Pietro Rossi con "Montecopiolo impegno Comune", possibile la formazione di una seconda lista di cui non si hanno però notizie ufficiali. A Talamello si va verso le due liste con il nuovo gruppo civico di Anna Maria Bianconi “Progetto Talamello Comunità”, si rincorreva la voce di una seconda lista ma al momento non ci sono conferme ufficiali. A Casteldelci ci riproverà Fabiano Tonielli alla guida della lista civica ‘Noi per Casteldelci’, al momento non si hanno notizie ufficiali di altre liste.