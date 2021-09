Speciale elezioni: Rimini e Cattolica al voto. Tutte le informazioni, le liste, i candidati e le regole per votare

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale dei comuni di Rimini, Cattolica, Montescudo-Montecolombo. Domenica 3 ottobre si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale insieme alla carta di identità. Non è richiesto il Green Pass per l'accesso agli edifici in cui si vota. A Rimini si sfidano 6 candidati sindaco, per un totale di 21 liste e 596 candidati consiglieri ai 32 posti del consiglio comunale.

Come si vota

All‘elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può:

tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;

l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

I candidati sindaco a Rimini

A Rimini si contendono la carica di primo cittadino i candidati sindaco:

I candidati sindaco a Cattolica

A Cattolica si contendono la carica di primo cittadino i candidati sindaco:

Mariano Gennari (con una coalizione formata da M5S, Siamo Cattolica, Progetto Cattolica)

Franca Forochi ( con una coalizione formata da Pd, Cattolica Coraggiosa, Europa Verde, Cattolica Futura, Cattolica in azione, Lista Idee in Comune)

Massimiliano Gessaroli (con una coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Alleanza civica per Cattolica)

Francesco Vittori (Lista Rossa)

I candidati sindaco a Montescudo-Montecolombo

A Montescudo-Montecolombo si contendono la carica di primo cittadino i candidati sindaco: