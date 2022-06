Lo sport è salute e inclusione, una speciale giornata dedicata al trekking sulle colline corianesi

Una “CamminAbile” per tutti i gusti... e senza fretta. Appassionati di trekking, chi ha difficoltà motorie o vive un disagio psichico o sociale, famiglie, bambini e adolescenti sono invitati sabato (11 giugno) all’ormai tradizionale camminata sulle colline corianesi, promossa da La Piccola Famiglia Onlus, la cooperativa sociale Montetauro e l’organizzazione di volontariato Hagan Lio'. Con un piccolo contributo, si riceveranno una bottiglietta d'acqua, un buono pasto con bibita e un ricordo speciale della giornata.

Si parte la mattina, dalle 10 alle 12, con la tavola rotonda “Lo sport rende liberi”, per confrontarsi sul tema dell’inclusione di persone con disabilità e sport. L’evento è riservato ai soli rappresentanti delle associazioni invitate. L’appuntamento è alla Casa Simoncelli, in via della Repubblica 39, a Sant’Andrea in Besanigo a Coriano. L’evento riservato è organizzato in collaborazione con Fondazione Simoncelli, Riviera Basket Rimini e 3Zero3 racing team. Saranno presenti diversi atleti paralimpici e associazioni sportive che condivideranno le loro esperienze. Modera Roberto Bonfantini di Icaro Tv. A seguire offerto un rinfresco. Evento solo su invito.

Dalle 14,30 ritrovo e iscrizioni in piazza Don Minzoni a Coriano. In attesa della partenza ci si potrà sperimentare in attività di mototerapia con Manuel Reggiani e il 3Zero3 racing team e di biciterapia insieme a Martina Martini e Aspassobike srl. L'iniziativa, nelle vie centrali di Coriano, è aperta a giovani e adulti con disabilità.

Zaino in spalla alle 16,30, quando sarà dato il via per la CamminAbile, il percorso si dirama dalle vie del centro di Coriano fino alla comunità di Montetauro (in via Chiesa 3), dove, a rifocillare i partecipanti, ci saranno stand gastronomici, spettacoli e musica con i Magenta#9. Al termine, attivo un servizio di navetta per ritornare al punto di partenza e recuperare i propri mezzi.