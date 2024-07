Speciale Notte Rosa a Riccione con Dargen D'Amico, Gino Paoli, Neri per caso e fuochi d'artificio

Conto alla rovescia a Riccione per il capodanno dell’estate, la Notte Rosa, che da diciannove anni scatena una grande festa collettiva in tutta la Romagna, colorando la costa e coinvolgendo anche l’entroterra, con un programma ricchissimo di iniziative dal 5 al 7 luglio. Questo il programma dedicato alla città.

Il grande flash mob collettivo

L’edizione 2024 “Weekend dance” ispira ritmo, ballo e movimento e invita al grande flash mob collettivo in programma sabato 6 luglio alle ore 18: a Riccione, si ballerà sotto il gazebo di viale Ceccarini (incrocio con viale Dante), seguendo la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’Arts sulle note del brano appositamente realizzato da Moreno il Biondo, Claudio Cecchetto e altri dj.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio

Da tradizione, la Notte Rosa è un venerdì: quest’anno, il 5 luglio, allo scoccare della mezzanotte i 110 chilometri della riviera romagnola si illumineranno di rosa, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, a Riccione in programma in piazzale Roma.

Il programma della Notte Rosa spazia tra sport, cultura, divertimento, musica e tanto altro ancora, in un calendario scandito da importanti appuntamenti.

Gran Gala del Festival del Sole

Lo spettacolo di chiusura della diciassettesima edizione del “Festival del Sole” è l’evento più atteso della grande kermesse di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale. Alle ore 21:00 prenderanno il via le esibizioni in musica e danza dei gruppi di atleti provenienti dalle diverse parti del mondo, con l’energia e la forza esplosiva che da sempre li caratterizza, per regalare uno spettacolo unico e memorabile: sul palco di piazzale Roma una selezione di gruppi provenienti da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Isole Faroe, Italia, Portogallo e Svezia darà il via al gran finale, insieme a tante altre squadre straniere, cui seguirà, alle 22:30, l’esibizione speciale del gruppo di ritmica maschile dell’Università Kokushikan di Tokyo. Alle 23:00 la piazza si accenderà con il dj set, i balli di gruppo e l’animazione, che accompagneranno il tradizionale spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

Dargen D'Amico in piazza

Il tour estivo di Dargen D’Amico arriva a Riccione per offrire al pubblico della Notte Rosa un assaggio dell’ultimo progetto discografico “Ciao America”, uscito il 2 febbraio per Island Records, figlio del lavoro creativo che da sempre spinge il cantautore milanese a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità, ma sempre con piglio ironico e riflessivo. Sul palco di piazzale Roma porta anche il brano “Onda alta” con il quale Dargen ha partecipato a Sanremo e dato inizio a un progetto complesso, formato da tanti tasselli che si sono incastrati tra loro per dare vita a un puzzle costruito intorno all’essere umano. Insieme a D’Amico, ci sono i fidati musicisti e collaboratori: Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

I Neri per caso alle “Albe in controluce”

Sarà il gruppo a cappella più noto del panorama italiano ad aprire l’edizione 2024 delle “Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione”, domenica 7 luglio (ore 5:15) sulla spiaggia libera di piazzale San Martino. A Riccione cantano “Dai Beatles ai giorni nostri” in occasione dell’edizione “Weekendance” della Notte Rosa: lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprende, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale e internazionale, tra cui le canzoni dei Beatles, ai quali hanno reso omaggio nell’ultimo disco “We love the Beatles”. I momenti di interazione con il pubblico saranno la cornice ideale alle esecuzioni dei brani dei Neri per caso, nel corso di un viaggio musicale che parte dall’Inghilterra e fa tappe in tutto il mondo per riproporre i successi di alcuni dei più grandi esponenti della musica internazionale, tra cui Sting, Michael Jackson, George Gershwin e poi ritornare in Italia e a Napoli con il sound dal sapore blues di Pino Daniele e agli inediti che hanno reso celebre il gruppo.

Gino Paoli alla rassegna “Senza fine"

Domenica 7 luglio, in piazzale Ceccarini alle ore 21:15, inaugura la rassegna “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” con un ospite d’eccezione: Gino Paoli in dialogo con Rudy Zerbi. Il cantante parlerà del suo libro “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni” (Bompiani, 2024), una passeggiata sul tetto dei ricordi in cui Paoli racconta se stesso ma anche un’epoca e svela, in qualche modo, il segreto per vivere senza fermarsi mai. Insieme a Gino Paoli, sul palco di piazzale Ceccarini, salirà Rudy Zerbi, uno dei protagonisti di “Riccione on stage”, il nuovo format estivo firmato Radio Deejay in arrivo ad agosto.

Un fitto calendario di appuntamenti per ogni età e interesse accompagna turisti e ospiti che scelgono di festeggiare a Riccione il capodanno dell’estate.

Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio

La mostra allestita a Villa Mussolini e dedicata a una delle più acclamate rappresentanti della street photography che ha trascorso tutta la sua vita nel più totale anonimato apre al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, tutti i giorni escluso il lunedì. Venerdì 5 luglio è possibile visitare la mostra con una guida esperta. (Per avere informazioni e conoscere i prezzi consultare: https://www.riccione.it/it/eventi/evento/vivian-maier-il-ritratto-e-il-suo-doppio)

Giganti KK

Ai Giardini Alba il 5 luglio alle ore 21:00, grande serata con la musica anni ’70 e ’80 in occasione della Notte Rosa, con il repertorio dei Giganti KK che portano i ritmi e le note capaci di animare le piazze, far ballare persone di tutte le età, ricreare l’atmosfera magica degli anni d’oro delle discoteche.

Nirea Danze Show

Serata spettacolo a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Nirea Danze: il corpo di ballo è formato da più di 50 ballerini di tutte le età, capitanato dai maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella danza toccando tantissimi stili: dalle note classiche della tradizione romagnola ai ritmi caraibici e tribali dei paesi oltreoceano, abbracciando generi lontani nel tempo e nello spazio.

Banda 21 rulli e S-Ballo di Cuore 21

Serata di musica, danza e divertimento per tutte le età, in compagnia della Banda 21 Rulli e S-Ballo, composta da adolescenti e giovani adulti con e senza disabilità formatasi nel 2023 attraverso il metodo educativo della Banda Rulli Frulli di Finale Emilia. La band proporrà un repertorio di brani molto ritmati, dinamici e coinvolgenti.

Salute e benessere

L’antico borgo della città si anima venerdì 5 luglio con la serata a tema salute, benessere, mercatini e musica sacra, in Corso Fratelli Cervi: dalle ore 19:00 il programma propone la presentazione della medicina di Santa Ildergarda a cura di Suor Rosella, musica delle arpiste Agatha Bocedi e Monica Micheli, il canto integrativo di Silvia Orciani, le lezioni di yoga in piazzetta Parri, la riflessologia facciale vietnamita Dien Chan a cura di Sabrina Santangeli e Antonella Serafini.

Le albe dello Yoga

Sabato 6 luglio (ore 6:30) la giornata inizia all’insegna del benessere fisico e mentale con “Le albe dello Yoga” nel parco di Villa Mussolini, in compagnia dell’insegnante Renza Bellei (ingresso a offerta libera, occorre portare con sé un tappetino).

Uisp in danza

Due le serate dedicate alla danza e alla ginnastica di “Uisp in danza”, organizzate da Uisp Territoriale Rimini Aps e in collaborazione con le proprie società affiliate. Il 6 e il 7 luglio (ore 21:00) l’arena allestita in piazzale Aldo Moro ospiterà le scuole di ballo della riviera romagnola che si esibiranno in performance di danza nelle diverse sfumature di stile: caraibiche, hip hop, break dance, moderna e acrobatica.