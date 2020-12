Speciale SuperEnalotto Superstar "Natale 100 x 100", a Rimini 3 premi da 100mila euro

Mentre qualcuno starà ultimando i preparativi delle feste di Natale, c’è già chi sta festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”, che ha assegnato nel concorso 134 di sabato 100 premi garantiti da 100 mila euro. Ben tre di questi si sono fermati in provincia di Rimini con la fortuna che ha baciato altrettanti vincitori con un regalo di Natale anticipato. Secondo quanto comunicato dalla Sisal la Dea Bendata ha fatto visita a Morciano di Romagna, nella Tabaccheria Gambuti di via Ronci; a Rimini, nella Tabaccheria Cecchini di via Marecchiese; e a Verucchio, nel Tabacchi Lotto di via Casale.