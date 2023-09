Specializzato in trapianti al Sant'Orsola di Bologna, l'ordine dei Medici premia Matteo Ravaioli

Al medico riminese Matteo Ravaioli verrà conferito dell’Ordine dei Medici e Chirurgi della Provincia di Rimini il premio Iano Planco d’Oro. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno, dal 2017, a quei professionisti che si sono particolarmente distinti nelle loro attività. “Il riconoscimento – sono le motivazioni del premio -, viene attribuito a coloro che abbiano dato lustro e prestigio alla sanità riminese con una propria significativa attività, impegno, lavoro o studio in ambito professionale sanitario, promuovendo i principi etici della medicina”.

Matteo Ravaioli si può considerare uno dei più noti chirurghi in Italia specializzati in trapianti. Lavora al policlinico Sant’Orsola di Bologna e nonostante la giovane età, 48 anni, ha già superato i mille trapianti eseguiti in carriera. E’ molto conosciuto a Rimini, figlio maggiore dell’ex sindaco Alberto Ravaioli e primario dell’oncologia all’ospedale Infermi di Rimini.

“Lo abbiamo voluto premiare oltre che per la sua competenza scientifica – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici Maurizio Grossi -, per il taglio etico che fornisce alla sua professionale. I suoi pazienti fanno gruppo, c’è nel suo modo di lavorare un’empatia non comune. C’è un modo di lavorare molto amato da tutti i pazienti del Sant’Orsola”.

Nel luglio del 2020 Ravaioli era finito alla ribalta delle cronache per quello che allora era stato un unico intervento al mondo: l’operazione era consistita nell’avere impiantato nella milza del paziente non un organo intero, non disponibile, ma solo una sezione di fegato del donatore per consentire di crescere adeguatamente e al contempo non entrare in contatto con il fegato metastatico che avrebbe potuto compromettere anche il nuovo organo. Quindi era stato possibile eseguire la rimozione totale dell’organo malato.

Il riconoscimento sarà conferito al medico riminese nella giornata di sabato 2 dicembre, durante una cerimonia in programma al Grand Hotel di Rimini.