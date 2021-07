Spedizione punitiva al bar, ragazzo preso a bastonate da quattro sconosciuti

Una vera e propria spedizione punitiva quella di lunedì sera in un bar di Santa Giustina dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia di Stato, quattro individui hanno preso a bastonate un ragazzo 21enne. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 20.45 all'interno del locale sulla via Emilia dove, secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto un appuntamento cn uno degli aggressori che si è però presentato sul posto con altre tre persone. Una volta dentro sarebbe iniziata un'animata discussione con il gruppo che ha tirato improvvisamente fuori dei bastoni con i quali ha picchiato il 21enne. E' scattato l'allarme con una pattuglia della polizia di Stato che è accorsa sul posto ma gli agenti una volta arrivati nel locale hanno trovato solo la vittima sanguinante. In via Emilia è intervenuta un'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno provveduto a soccorrere il ferito per poi trasportarlo nel nosocomio riminese. Secondo i primi accertamenti la vittima avrebbe sostenuto di conoscere solo uno degli aggressori, con il quale aveva appuntamento nel bar, e di non sapere i motivi del pestaggio.