Spedizione punitiva scatenata dalla gelosia: pestati a colpi di chiave inglese e manganello

Ci sarebbe la gelosia dietro l'aggressione, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in un albergo di Riccione, che ha visto venire feriti due ragazzi di origini straniere di 20 e 25 anni con i presunti autori del pestaggio, un 20enne e un 17enne, arrestati dai carabinieri. Le vittime, secondo quanto ricostruito, si trovavano nella struttura ricettiva insieme alla fidanzatine quando ci sarebbe stata la spedizione punitiva da parte degli aggressori scattata, pare, per questioni sentimentali. Il maggiorenne e il minorenne sono arrivati armati di manganello e chiave inglese dando il via alla rissa. Solo l'arrivo dei carabinieri, che hanno bloccato tutti i partecipanti, ha evitato il peggio. Per il 20enne e il 17enne sono scattate le manette con l'accusa di lesioni aggravate e, mentre il primo è stato processato per direttissima, il minore è stato trasferito nel centro di prima accoglienza di Bologna in attesa della convalida.

I militari dell'Arma, tuttavia, stanno ancora indagando per ricostruire con esattezza cosa abbia scatenato la zuffa ma nel frattempo è finito nei guai anche l'albergatore che ospitava i feriti e le rispettive fidanzatine. L'hotel, infatti, non solo non era in regola per la comunicazione di apertura in quanto struttura stagionale ma, al suo interno, sono stati scoperti due dipendenti non in regola col contratto di lavoro. Per il gestore è quindi scattata una multa da 2mila euro e la sospensione dell'attività fino alla messa in regola del personale.