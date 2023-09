In corso la sperimentazione di un innovativo servizio di idropulizia sul lungomare e in centro

È partito in forma sperimentale in queste settimane e si concluderà con il mese di ottobre, un servizio sperimentale di pulizia del lungomare e di alcune vie del centro di Misano effettuato con mezzi idropulitrici elettronici e leggeri per proteggere al massimo la pavimentazione. Oltre ai camminamenti stradali la pulizia, effettuata due volte a settimana, interessa le panchine in marmo e i bidoni dell’immondizia.

“Scopo del servizio – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – è quello di mantenere il decoro del nostro lungomare e delle vie che, nei mesi estivi, sono meta di turisti. Oltre a questo, però, chiediamo sempre la collaborazione delle attività economiche e di cittadini e turisti per mantenere una Misano bella e pulita”.

La sperimentazione è volta ad una valutazione del servizio in vista di una eventuale introduzione, il prossimo anno, per tutto il periodo estivo.