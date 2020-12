Spesa senza mascherina, i carabinieri chiudono il minimarket di prodotti etnici

Multa e chiusura per 5 giorni. I carabinieri della Stazione di via Destra del porto hanno bloccato l'attività di un minimarket di prodotti etnici, situato nella zona di Borgo Marina, per aver violato le normative anti-covid. Nella tarda serata di domenica una pattuglia dell'Arma, che transitava in zona, ha sorpreso all'interno del locale 4 clienti tutti stranieri che stavano facendo la spesa senza indossare le mascherine. A finire nei guai è stato il titolare del minimarket, un bengalese, che è stato sanzionato e obbligato ad abbassare le serrande per non aver esercitato l'adeguato controllo sui propri clienti.