Lo spettacolo “E per questo resisto” ha aperto gli appuntamenti per il Giorno della memoria

Otto classi di studenti del Liceo Volta-Fellini e dell’Istituto alberghiero Savioli di Riccione hanno partecipato questa mattina, con grande attenzione e partecipazione, allo spettacolo teatrale “E per questo resisto” alla sala Granturismo di Riccione. Lo spettacolo dà l’avvio al programma di iniziative che, da oggi fino al 27 gennaio, la città di Riccione dedica al Giorno della Memoria.

Lo spettacolo teatrale, con Alessia Canducci e il gruppo musicale Flexus, ha portato in scena testimonianze di adolescenti e ragazzi in tempo di guerra tratte da alcune delle più significative proposte dell’editoria contemporanea per ragazzi.

Lo spettacolo

Attraverso le testimonianze scritte in diari, memorie e poesie si sono dipanate le storie di ragazzi e ragazze che hanno provato a resistere alle persecuzioni, allo sterminio, alla morte. Il filo che unisce tutte le storie è il desiderio di resistere con ogni mezzo all’annientamento fisico e psicologico, in primo luogo attraverso la scrittura. Alla parola scritta, riportata in vita, forte e potente, dalla voce di Alessia Canducci, si è unita la musica dei Flexus con alcuni brani strumentali e canzoni di cantautori italiani che hanno evocato con grande tensione l’atmosfera tragica di quegli anni. Con l’espediente del racconto, che si è fuso alle note evocative delle canzoni, gli studenti sono stati accompagnati verso l’esplorazione e la riflessione su tematiche così profonde e complesse.

I prossimi appuntamenti

Al Palazzo del Turismo “La storia siamo noi: Riccione, l’archivio della memoria” sull’importanza dei documenti custoditi nei preziosi archivi della Biblioteca comunale

Il secondo appuntamento dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto è per domani, venerdì 26 gennaio, al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) alle ore 21, con l’incontro “La storia siamo noi: Riccione, l’archivio della memoria”. L’incontro, a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, è dedicato all’archivio storico della città di Riccione e vede la partecipazione dello scrittore Oliviero La Stella e degli autori di opere storiche Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni. Partendo dalla lettura di alcuni documenti conservati nell’archivio storico di Riccione, la conversazione si aprirà sull’importanza della conservazione documentale per ricostruire, tracciare e restituire la memoria storica del passato.

L’archivio storico del Comune di Riccione è il custode della memoria collettiva della società riccionese che ha importanti collegamenti con la storia italiana in alcuni momenti salienti. L’archivio conserva documenti ufficiali, corrispondenze e fotografie che offrono una visione autentica degli eventi passati fungendo da antidoto contro la distorsione e la manipolazione dei fatti, preservando la verità, anche quella più scomoda e dura, per le generazioni presenti e future.

Ingresso ridotto e visita guidata alla mostra “Robert Capa. Retrospettiva”

Sabato 27 gennaio, alle ore 18 in Villa Mussolini, la mostra fotografica “Robert Capa. Retrospettiva” dedica un appuntamento speciale in occasione del Giorno della Memoria con ingresso ridotto all’esposizione e visita guidata, offerta dal Comune di Riccione, nelle sale della villa che ospitano oltre 100 immagini in bianco e nero del grande report di guerra. Considerato il padre del fotogiornalismo Robert Capa, pur non essendo un soldato, visse la maggior parte della sua vita sui campi di battaglia, vicino alla scena, spesso al dolore, a documentare i fatti: “Se le tue fotografie non sono all’altezza, non eri abbastanza vicino”, ha confessato più volte. In oltre vent’anni di attività ha seguito i cinque maggiori conflitti mondiali: la guerra civile spagnola, la guerra sino-giapponese, la seconda guerra mondiale, la guerra araboisraeliana del 1948 e la prima guerra d’Indocina. Un viaggio nel tempo attraverso le immagini che raccontano la sofferenza, la miseria, il caos e la crudeltà della guerra.

Ingresso con biglietto ridotto a € 10 inclusivo di visita guidata alla mostra (massimo 25 partecipanti). Prenotazioni: serviziculturali@civita.art

Tutte le info e gli approfondimenti dedicati alle iniziative del Giorno della Memoria a Riccione sulla pagina ufficiale Instagram e Facebook di Città di Riccione e sul sito web www.riccione.it.