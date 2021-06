Spiagge sempre più a misura di turista: da quelle ecologiche a quelle pet-friendly

Stabilimenti sempre più ecosostenibili, spiagge a misura di quattrozampe, arenili accessibili ai disabili. E ancora Hydro e Kitefoil, yoga sulla sabbia, chiringuiti e concerti all’alba. Le spiagge riminesi da sempre dettano mode e tendenze con grande attenzione alle esigenze del turista e sguardo costante all’innovazione. Sono le spiagge che propongono servizi per tutti i gusti con un occhio di riguardo a chi ha esigenze ‘speciali’, dove la qualità e il comfort si sposano con una forte spinta ecologica. Sempre più eco-sostenibile e all’insegna di slogan come: plastic-free e no-smoking, la Riviera si conferma leader per il lancio dei nuovi sport di spiaggia e di mare. Benessere e divertimento sono sempre assicurati.



La filosofia green ed eco-friendly

Sempre di più le spiagge della Riviera romagnola propongono uno stile di vacanza che si ispira al green e all’ecologia. Innovazione e costante rinnovo sono le parole d’ordine degli stabilimenti balneari che hanno investito su spazi verdi in spiaggia nel rispetto dell’ambiente e della natura, sostituendo il cemento con materiali sostenibili. Fotovoltaico, pannelli solari e illuminazione a risparmio energetico sono sempre più diffusi nelle spiagge della Riviera. Tutte attuano la raccolta differenziata dei rifiuti con un sistema organizzato di aree ecologiche e tutti gli stabilimenti sono diventati, per ordinanza regionale, ‘plastic free’, cioè è vietata la distribuzione di plastica usa e getta. Un altro comportamento virtuoso della Riviera romagnola è il divieto di fumo sulla battigia, per garantire il benessere dei non fumatori e allo stesso tempo ridurre la presenza di mozziconi. Diversi poi sono i progetti eco-friendly che si snodano lungo la costa: di Legambiente è il progetto “Ecospiagge per tutti”, riconoscimento che raggruppa 35 stabilimenti lungo la costa che devono mettere in atto una serie di comportamenti, come l’educazione ecologica ai turisti, il risparmio idrico, la differenziazione dei rifiuti. In questi stabilimenti sono usati prodotti ecosostenibili, l’illuminazione è a risparmio energetico e l'accesso in spiaggia deve essere attrezzato per chi ha problemi di mobilità https://www.ecospiagge.it/. “Green Booking” è invece il progetto patrocinato dai Comuni di Cervia, Ravenna, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, nei cui hotel, se si prenota una vacanza, si contribuisce a piantare un albero. Sono 850 gli alberi piantumati fino a ora. L’intento è quello di rendere sempre più eco e verde la Riviera, ma anche di sensibilizzare gli ospiti sui temi del turismo sostenibile (https://www.info-alberghi.com/greenbooking/).



In Riviera un occhio di riguardo alle disabilità

Anche per l’estate 2021 in Riviera, la maggior parte degli operatori balneari sono organizzati per accogliere persone affette da disabilità e forniscono strumenti ad hoc per i clienti come, ad esempio, la sedia “job” per accedere al mare. Molti bagni inoltre hanno cercato di abbattere le barriere architettoniche con cabine più larghe e passerelle per agevolare il passaggio delle carrozzine fino all’ombrellone, oppure fino al mare. Autism Friendly Beach è invece un progetto ideato e promosso dall’associazione Rimini Autismo Onlus, con l’intento di offrire alle famiglie di persone affette da autismo la possibilità di vivere serenamente la propria vacanza in Riviera. La Cooperativa Millepiedi mette a disposizione un team di educatori professionali per il supporto alle famiglie (www.riminiautismo.it)



Le spiagge sempre più ‘pet friendly’

Per chi ama viaggiare con il proprio cane, l’Emilia Romagna è una delle destinazioni più accoglienti. Dal 2002 la Regione Emilia Romagna ha avviato un percorso per l’ospitalità degli animali in spiaggia. Oltre alle spiagge libere dove i cani sono permessi, sono sempre di più gli stabilimenti balneari attrezzati per accogliere gli amici pelosi con percorsi dedicati ai cani, aree di sgambamento, ombrelloni, docce e piccole piscine per cani, corsi di addestramento gratuiti e dog menu. In quasi tutte le località, poi, la balneazione dei cani è ammessa dalle ore 06.00 alle 7.30 del mattino e dalle 19.00 fino al tramonto. A Cattolica i cani possono accedere alla battigia ed entrare all'Altamarea Beach Village e non mancano stabilimenti balneari “su misura”, come il Bagno 82 "Rimini Dog no problem" di Rimini, dove i proprietari hanno realizzato uno stabilimento dedicato esclusivamente agli amici a 4 zampe e l'accesso è consentito solo ai cani con i loro i padroni. Sono 52 i box attrezzati e circa 50 gli ombrelloni ideati per il cane. Non mancano fontane e docce per mantenere freschi i nostri amici a quattro zampe. A Riccione c’è la brandina con il parasole per gli amici pelosi. Si chiama “Lillimia” ed è un vero e proprio lettino adatto agli animali domestici. Si può prenotare al Golden Beach, sul Lungomare della Repubblica, e al Bagno Giulia, sul Lungomare della Libertà, stabilimenti balneari che offrono agli amici a 4 zampe anche altri servizi, come gli arenili dedicati e le aree di sgambamento.



La tecnologia a servizio delle spiagge

Attente alle proposte tecnologiche le spiagge romagnole sposano una nuova concezione dello stabilimento balneare, diventando sempre più smart, dinamiche e attente alle esigenze dei propri fruitori. La Riviera romagnola è stata la prima in Italia ad offrire 110 km di costa coperti dal wi-fi gratuito, messo a disposizione sia dalle associazioni dei bagnini che dai singoli stabilimenti balneari. Decine poi sono le piattaforme per la prenotazione online dei servizi di spiaggia, dall’ombrellone al pranzo. Tra queste www.spiagge.it, progettata da venti stabilimenti di Rimini, nata da un’idea di due riminesi, che permette di gestire tutti i servizi accessori alla spiaggia: per le prenotazioni online, per il ristorante o per ordinare al bar comodamente dall’ombrellone.



La Riviera romagnola capitale degli sport sulla sabbia

Teqball, Teqvoly, Touchtennis sono i nuovi sport di spiaggia, ma nei 110 km di costa non c’è stabilimento balneare che non sia attrezzato con impianti e campi sportivi, dal Paddle all’ormai conosciutissimo beach volley passando per le tradizionali bocce. Il Teqball, di moda già dall’anno scorso, è sbarcato in quasi tutti gli stabilimenti balneari della Riviera Romagnola. Gioco perfetto per la spiaggia, consiste in uno scambio di palla intorno a un tavolo curvo dotato di una rete compatta per garantire che la palla rimbalzi sempre, assicurando un gioco continuo e dinamico, ma soprattutto adatto a chiunque. La vera novità 2021 è il Touchtennis, via di mezzo fra tennis e paddle, che si sta velocemente diffondendo nel mondo. Al Bagno Coco Beach 106B a Marebello (Rn) c’è il Calcio Biliardo, che si gioca con i piedi, anziché con le stecche, con i palloni numerati al posto delle biglie, ma si disputa su un campo che riproduce un vero tavolo da biliardo, con tanto di panno verde e buche laterali e le regole sono le stesse del biliardo americano (https://www.facebook.com/Cocobeach106b).



L’imbarazzo della scelta per gli appassionati di sport d’acqua

Kitesurf, Hidrofoil, Kitefoil Flyboard, Surf, Windsurf, wakeboard, ma anche Sup (Stand Up Paddle) e immersioni. Il mare della Riviera romagnola offre un ampio ventaglio di sport d’acqua per soddisfare le esigenze dei turisti appassionato. Ogni tratto di costa propone corsi di Wind e Kite surf e ovunque si possono trovare le attrezzature per sfiorare l’acqua pagaiando con la tavola Sup. Corsi decisamente originali sono quelli che sul Sup prevedono esercizi di yoga, pilates, streching o ginnastica funzionale, rivolti a chi vuole migliorare e potenziare la propria forma fisica, con particolare attenzione ai muscoli stabilizzatori. Molto divertente e adatto per chi ha una certa dose di coraggio, è invece il volo con Flyboard che si può provare al Centro Nautico di Bellariva di Rimini. Grazie a questa particolare tavoletta si può decollare e tuffarsi nell’acqua. Info: Tel. 335/374641 e https://centronauticobellariva.it/flyboard-3/. Altra proposta dell’estate è il wakeboard, sport da tavola di recente diffusione che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. Da provare al centro nautico a Rivazzurra e al Bagno 8 a Marina Centro Rimini. Per fare un giro su una bicicletta acquatica a Rimini le IdroBike si trovano al Bagno 26 di Marina Centro o di fronte al Bagno 106B a Marebello - Coco Beach. Sempre presso il centro nautico Bellariva, da quest’anno è possibile prenotare suggestive uscite all’alba con il Sup, mentre all’Est Coast Nautic Fun di Lido San Giuliano (RN) si può affittare il sup da 5 persone lungo 8 metri. Una vera e propria sala giochi in acqua, 12 metri di gonfiabili, si trova invece al Blu Beach Center di Rimini.

Nel mare romagnolo si possono fare anche immersioni subacquee, alla ricerca dei microcosmi sottomarini. Diversi sono i siti che si possono esplorare come tralicci, carghi e navi affondate e adagiate sul fondo del mare. Un’avventura sottomarina si può fare ad esempio alle Piramidi di Miramare, blocchi di cemento al largo di Rimini, "casa" di un'infinità di specie marine. Il relitto più conosciuto tra quelli che giacciono sui fondali della Riviera , invece, è il Paguro, così chiamato dal nome della piattaforma petrolifera che nel 1965 esplose e sprofondò nelle acque al largo di Lido Adriano. Un’immersione in quest’area di 6.000 metri quadrati garantisce ai sub lo spettacolo emozionante dell’incontro con varie specie della fauna marina, anche in notturna. Un altro sito di immersione è poi l’Isola delle Rose, piattaforma artificiale di 400 mq costruita nel 1968 al largo della costa riminese, che si autoproclamò Stato indipendente e fu affondata dallo Stato poco tempo dopo (per informazioni: https://diveplanet.org/).



In Riviera si pratica Yoga guardando il mare

All’insegna del benessere sempre più spiagge offrono corsi di yoga e meditazione, pratiche che trovano nel rapporto con il mare una dimensione speciale. Un ricco programma di eventi legati alla pratica dello yoga vengono organizzati sulle spiagge e sui waterfront della Riviera. Torna sulla Riviera di Rimini, da Igea Marina a Misano Adriatico, l’iniziativa Spiagge del Benessere, dal 21 giugno al 3 settembre, con 1000 incontri di benessere in spiaggia. Coinvolti 16 spiagge, 40 bagni, 50 operatori del benessere (www.lespiaggedelbenessere.it). Yoga al sorgere del sole anche sul lungomare di Riccione in collaborazione con il Bagno 80/81, con il programma Albe in controluce. nel bellissimo scenario del giardino di Villa Mussolini. Dal 19 giugno al 4 settembre, tutti i sabati dalle ore 6, si potranno accogliere i primi raggi del sole nell’aria tersa del primo mattino, nel respiro del corpo e della mente, come insegna l’antichissima disciplina. ingresso libero fino ad esaurimento posti. (www.riccione.it). La vera tendenza della Riviera è lo yoga sul Sup, una tecnica che richiede equilibrio e concentrazione. Tra gli stabilimenti che propongono i corsi di Sup Yoga da provare il Bagno Fantini di Cervia (https://www.fantiniclub.com) e l’Aloa Beach di Marina Romea (https://www.alohabeach.it).



Piscine in spiaggia, sempre più di moda in Riviera

Si trova a Misano la prima biopiscina “naturale” in spiaggia alle “Spiagge della Luna”. Nata tra i bagni 39 e 46, non ha fondamenta in cemento armato e si basa su sistemi naturali. Riproduce il bagnasciuga, rappresentato dall’andamento curvilineo delle vasche con diverse altezze, dalle spiaggette e dalla cunette di sabbia, ma con l’aggiunta di idromassaggi e giochi, per una superficie complessiva di 226 metri lineari. Per info: https://www.bagninimisano.it/ L’ Altamarea Beach Village di Cattolica propone la zona benessere con la nuova piscina di acqua salata e riscaldata. Accanto c’è la piscina con il gioco d'acqua per i bambini. Ayurveda e massaggi olistici completano la ricca offerta wellness di questo stabilimento e novità dell’estate 2021 sono le lezioni di Pilates sul confortevole green, rinfrescati dai nebulizzatori. Per info: /https://www.altamareabeachvillage.it/.

A Rimini i nuovi stabilimenti ispirati al Parco del Mare

Una spiaggia da vivere tra tradizione e innovazione, dove predominano materiali ecologici e spazi verdi nel rispetto dell’ambiente e della natura. Diversi stabilimenti balneari di Rimini hanno scelto il restyling votato al green per l’estate 2021 per proporre un nuovo concetto di sostenibilità e benessere in linea con il progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Lungomare di Rimini: il Parco del mare. Giardini e arredi in materiali naturali sono alla base dei nuovi stabilimenti balneari: Bagno Kamoke, Bagno Giorgio, Bagno Belvedere di Marina Centro, con un giardino di oltre 500 mq e una grande area benessere, arricchita da una piccola spa e da vasche idromassaggio -, 'Le Fontane - Family beach', i bagni 44 e 45 nord e il Bagno 43 di Viserbella. A Torre Pedrera troviamo il ‘BélaBurdéla' seguito dall’adiacente Bagno Rinato mentre i bagni 3 e 4 di Rivabella insieme hanno dato vita a un nuovo grande villaggio sulla spiaggia con il nome aMARacmand (https://www.facebook.com/aMARacmand).



I Chiringuito sulla spiaggia di Rimini e le novità del Boabay

Assaporare un tramonto gustando un drink con i piedi nell’acqua: si può fare nei circa trenta Chiringuito, i chioschi mobili in riva al mare presenti ormai lungo tutta la costa di Rimini. E da metà giugno riapre anche il Boabay, fra i più grandi parchi acquatici galleggianti. Situato davanti agli stabilimenti balneari dal 47 al 62, è composto da decine di gonfiabili modulari costituiti da scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, tappeti elastici, e persino un gigantesco iceberg da “scalare”. Da questa estate, a partire dall’ora del tramonto, Boabay, propone dj set fra le onde e, incluso nell'ingresso, aperitivo ai Chiringuito sulla spiaggia del bagno 47 e del bagno 60. Per info: www.boabay.it



Sulle spiagge di Riccione dal Chiringuito ai concerti all’alba

Sono tredici i Chiringuito nati sulla spiaggia di Riccione, l’ultimo inaugurato per il 2021 al Bagni Nino & Nando nella zona centrale di Riccione. Aperti dalla mattina alle 8,00 fino a tarda serata, coffrono colazioni, brunch, frutta, aperitivi, degustazioni e musica. Ma è quello dell’aperitivo l’orario più gettonato. Per gli amanti della musica soft invece dal l 18 luglio al 29 agosto torna, ogni domenica, Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione. Sette gli appuntamenti del 2021. La rassegna, attesa e amata da turisti e residenti, è divenuta cifra identitaria dell'estate adriatica e quest’anno propone protagonisti del calibro di Frida Magoni Bollani e Fabio Concato.