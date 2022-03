Spiagge, dalla Regione messaggio a Draghi: "Deve fare retromarcia, tutelare i gestori degli stabilimenti"

Sollecitare i parlamentari eletti nelle circoscrizioni emiliano-romagnole e il governo a presentare emendamenti migliorativi al provvedimento dell'esecutivo sulle concessioni demaniali marittime al fine di tutelare e riconoscere gli investimenti fatti dalle imprese che attualmente hanno in carico le concessioni. Disco verde della Commissione Economia presieduta da Manuela Rontini a una risoluzione unitaria a sostegno dei "balneari" a prima firma del consigliere Massimo Bulbi (Pd) e sottoscritta da altri consiglieri di altri gruppi assembleari. La risoluzione bipartisan è stata approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti in Commissione tranne la consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto), che ha votato contro.

"Vogliamo che tra i parametri per i bandi ci siano elementi che tengano conto degli investimenti fatti, del capitale umano che sta dietro ogni singolo stabilimento balneare, di un modello che ha dato un'identità bene determinata a ogni stabilimenti balneare - spiega Bulbi che sottolinea come - le proposte del governo non contengono questi elementi, chiediamo che si intervenga per evitare di disperdere un patrimonio così grande. Il presidente Bonaccini e l'assessore Corsini hanno chiesto al governo di intervenire in questo senso visto che le indicazioni europee contengono sì l'invito alla concorrenza, ma anche quello a preservare le specificità esistenti".

"E' evidente che questa risoluzione è condivisibile", spiega Massimiliano Pompignoli (Lega) che, rivolgendosi a Bulbi, ha chiesto, "essendo un messaggio rivolto al governo italiano, di passare da una risoluzione 'a targa Pd' a una risoluzione 'neutra, non targata da nessun partito' sottoscritta da tutti e con Bulbi primo firmatario. In questo modo mandiamo a Roma una risoluzione unitaria". Proposta accettata da Bulbi: "Bisogna fare -spiega- una battaglia comune".

Dal canto suo Nadia Rossi (Pd) ha detto che "al governo deve arrivare un messaggio chiaro e importante sul tema del turismo, la nostra Regione a partire dal presidente Bonaccini è al fianco di questo settore", mentre Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) ha sottolineato l'importanza che la risoluzione sia unitaria, così come han fatto Marco Mastacchi (Rete Civica), Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) e Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa).