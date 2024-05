Spiagge a misura di bambino, nel Riminese cinque località conquistano la Bandiera verde 2024

Spiagge comode, mare pulito e acqua bassa per fare il bagno in sicurezza, assistenti bagnanti e poi attrezzature, servizi e strutture per la ristorazione, con un occhio al divertimento dei più piccoli. Ecco i requisiti indispensabili delle località costiere a misura di bambino, l'elenco selezionato anche nel 2024 da 2.949 pediatri italiani e stranieri. Quest'anno sono 155 le spiagge su cui sventola l'ambita bandiera, con conferme e una sola new entry: Salvo Marina, in provincia di Chieti. Il Riminese vede un totale di cinque spiagge coinvolte.

"In totale in Italia, da Nord a Sud, ne sono state issate 147, una ogni 55 km, con differenze fra le varie regioni - spiega il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca per l'assegnazione dei riconoscimenti - Altre 5 sono ben piantate nel resto d'Europa, 3 in Africa".

In Emilia Romagna ricevono il riconoscimento: Bellaria - Igea Marina (Rimini) 2012; Cattolica (Rimini) 2012; Cervia - Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) 2010; Cesenatico (Forlì Cesena) 2012; Gatteo - Gatteo Mare (Forlì - Cesena) 2015; Misano Adriatico (Rimini) 2015; Ravenna - Lidi Ravvenati (Ravenna) 2015; Riccione (Rimini) 2008; Rimini 2016; San Mauro Pascoli - San Mauro mare (Forlì - Cesena) 2016.