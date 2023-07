Spiagge, un nuovo futuro per il Bagno 33. Affidata per i prossimi 20 anni la concessione

E’ giunto a conclusione l'iter per l'affidamento della concessione balneare dello stabilimento numero 33 a Bellaria Igea Marina: che con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2024 e per la durata di vent’anni, è stata assegnata alla società Zaccagni Guido e c. snc.

“Un passaggio importante - spiega il sindaco Filippo Giorgetti -, poichè siamo al cospetto dell’affidamento ex novo di una concessione che si trova proprio nel cuore della fascia turistica di Bellaria. Positivo il fatto che lo stabilimento abbia riscosso interesse da parte del mercato, con due proposte valide e competitive giunte sul tavolo della commissione giudicatrice. Composta, quest'ultima, da figure dotate di competenze afferenti a vari settori, provenienti anche da realtà territoriali esterne: il cui giudizio ha premiato un progetto che si distingue per qualità architettonica, sostenibilità ambientale e inclusività nei confronti dell'utenza".

Tutti elementi che hanno consentito alla proposta vincitrice di aggiudicarsi la concessione, nel contesto della procedura aperta a evidenza pubblica varata dagli uffici comunali nelle scorse settimane; i cui criteri di valutazione prevedevano anche, ad esempio, esperienza e modalità di gestione, qualificazione professionale e misure per la sicurezza urbana legate al progetto.

La messa a bando della concessione demaniale marittima del Bagno 33, ricadente in parte su area di proprietà comunale e in parte su superficie demaniale, nasce dalla entrata in decadenza della precedente concessione. “Le sfortunate vicende personali del precedente gestore hanno fatto sì che venisse a mancare la continuità concessoria per lo stabilimento, rendendo opportuna la procedura di affidamento per gli anni a venire che oggi trova conclusione: un’esperienza burocratico amministrativa - sottolinea il primo cittadino -, utile anche in vista delle incerte sfide che attendono, in generale, tutto il settore delle concessioni balneari".

Nelle more di quanto previsto dal bando, il nuovo affidamento avrà decorrenza, come detto, dall’inizio del prossimo anno; per la stagione in corso, la continuità del servizio di spiaggia è stata invece preservata grazie all'affidamento diretto, congiunto e temporaneo del Bagno 33 ai titolari delle due concessioni confinanti.